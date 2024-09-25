Холуев Яков Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1812 и 1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1818 ст.
Бракосочетание
12.07.1836 ст.
Рождение ребёнка
07.03.1838 ст.
Дочь: Холуева Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Холуева (Пермякова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1841 ст.
Мать ребёнка: Холуева (Пермякова) Наталья Ивановна
Военная служба
До 1858 ст.
Смерть
Неизвестно