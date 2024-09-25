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Холуева (Пермякова) Наталья Ивановна

Место рождения

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Между 1812 и 1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1818 ст.

Отец: Пермяков Иван Иванович

Мать: (Пермякова) Анастасия Мартыновна(Ефимовна)

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.07.1836 ст.

Муж: Холуев Яков Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1838 ст.

Дочь: Холуева Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Холуев Яков Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1841 ст.

Сын: Холуев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Холуев Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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