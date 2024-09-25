Холуев Иван Аверкеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смертиМежду 04.02.1838 и 25.11.1850 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Отец: Холуев Аверкей(Аверьян) Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холуева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Холуева Стефанида Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1818 ст.
Сын: Холуев Яков Иванович
Мать ребёнка: Холуева Стефанида Трифоновна
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823 ст.
Мать ребёнка: Холуева Стефанида Трифоновна
Рождение ребёнка
Между ?.10.1830 и ?.11.1830 ст.
Дочь: Холуева Иустиния Ивановна
Мать ребёнка: Холуева Стефанида Трифоновна
Смерть
Между 04.02.1838 и 25.11.1850 ст.