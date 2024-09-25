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Холуев Иван Аверкеевич

Место рождения

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

Между 04.02.1838 и 25.11.1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: Холуев Аверкей(Аверьян) Иванович

Мать: не указана

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холуева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Холуева Стефанида Трифоновна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холуева Стефанида Трифоновна

Рождение ребёнка
Между 1812 и 1818 ст.

Сын: Холуев Яков Иванович

Мать ребёнка: Холуева Стефанида Трифоновна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823 ст.

Сын: Холуев Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Холуева Стефанида Трифоновна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Между ?.10.1830 и ?.11.1830 ст.

Дочь: Холуева Иустиния Ивановна

Мать ребёнка: Холуева Стефанида Трифоновна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Между 04.02.1838 и 25.11.1850 ст.
Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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