Попов Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Федор
Мать: Агния Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова (Прудецкая) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Попова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Попова (Прудецкая) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Попов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Попова (Прудецкая) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Преловская (Попова) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Попова (Прудецкая) Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно