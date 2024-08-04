Попов Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Федор

Мать: Агния Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Лев Владимирович

Мать ребёнка: Попова (Прудецкая) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ипатьев ? Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Попова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Попова (Прудецкая) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Попов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Попова (Прудецкая) Александра Николаевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Преловская (Попова) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Попова (Прудецкая) Александра Николаевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно

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