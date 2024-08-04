Попова (Прудецкая) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Попова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Попов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Попов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Преловская (Попова) Нина Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Федорович
Смерть
Неизвестно