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Ушаков Андрей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ушаков Степан Устинович

Мать: Ушакова Неонилла Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Марья Агриппина Максимовна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ушаков Семён Андреевич

Мать ребёнка: Ушакова Марья Агриппина Максимовна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ушаков Селиверст Андреевич

Мать ребёнка: Ушакова Марья Агриппина Максимовна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ушаков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Ушакова Марья Агриппина Максимовна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ушакова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ушакова Марья Агриппина Максимовна

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