Ушаков Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Ушакова Марья Агриппина Максимовна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ушаков Селиверст Андреевич
Мать ребёнка: Ушакова Марья Агриппина Максимовна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Ушакова Марья Агриппина Максимовна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ушакова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ушакова Марья Агриппина Максимовна