Ушаков Степан Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Ушакова Неонилла Никитична
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Ушакова Неонилла Никитична
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Ушакова Неонилла Никитична
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Ушакова Неонилла Никитична
Смерть
1812