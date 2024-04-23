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Ушаков Степан Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Ушаков Устин Митрофанович

Мать: Ушакова Шестакова Устинья Кононовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Неонилла Никитична

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ушаков Никита Степанович

Мать ребёнка: Ушакова Неонилла Никитична

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ушаков Иван Степанович

Мать ребёнка: Ушакова Неонилла Никитична

Рождение ребёнка
1790

Сын: Ушаков Ефим Степанович

Мать ребёнка: Ушакова Неонилла Никитична

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ушаков Андрей Степанович

Мать ребёнка: Ушакова Неонилла Никитична

Смерть
1812

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