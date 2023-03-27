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Фигуровский Михаил Иванович

Место рождения

с. Татьянино Костромского уезда.

Дата рождения

1866

Дата смерти

17.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Фигуровский Иван Иванович

Мать: Анна Григорьевна

с. Татьянино Костромского уезда.
Рождение ребёнка
22.05.1897

Сын: Фигуровский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Фигуровская Александра

Рождение ребёнка
1910

Сын: Фигуровский Павел Михайлович

Мать ребёнка: Фигуровская Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фигуровский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Фигуровская Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фигуровская Александра

Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель, диакон-псаломщик Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского у.
Работа или профессия
Неизвестно
дьяк, священник
Смерть
17.11.1937
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