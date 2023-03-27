Фигуровский Михаил Иванович
Место рожденияс. Татьянино Костромского уезда.
Дата рождения1866
Дата смерти17.11.1937
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Фигуровский Иван Иванович
Мать: Анна Григорьевна
с. Татьянино Костромского уезда.
Рождение ребёнка
22.05.1897
Сын: Фигуровский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Фигуровская Александра
Рождение ребёнка
1910
Сын: Фигуровский Павел Михайлович
Мать ребёнка: Фигуровская Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фигуровский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Фигуровская Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фигуровская Александра
Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель, диакон-псаломщик Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского у.
Работа или профессия
Неизвестно
дьяк, священник
Смерть
17.11.1937