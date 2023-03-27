Фигуровская Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1897
Сын: Фигуровский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Фигуровский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Фигуровский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Фигуровский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фигуровский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Фигуровский Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно