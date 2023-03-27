Фигуровская Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фигуровская Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1897

Сын: Фигуровский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Фигуровский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Фигуровский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Фигуровский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фигуровский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Фигуровский Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фигуровский Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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