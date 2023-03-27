(Фигуровская) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Сын: Фигуровский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Фигуровский Иван Иванович
с. Татьянино Костромского уезда.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Фигуровский Александр Иванович
Отец ребёнка: Фигуровский Иван Иванович
с. Татьянино, Костромская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фигуровский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Фигуровский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фигуровский Федор Иванович
Отец ребёнка: Фигуровский Иван Иванович