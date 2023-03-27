(Фигуровская) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фигуровская) Анна Григорьевна

(Фигуровская) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Фигуровский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Фигуровский Иван Иванович

с. Татьянино Костромского уезда.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Фигуровский Александр Иванович

Отец ребёнка: Фигуровский Иван Иванович

с. Татьянино, Костромская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фигуровский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Фигуровский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фигуровский Федор Иванович

Отец ребёнка: Фигуровский Иван Иванович

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