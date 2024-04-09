Бурцева (Ермолаева) Мавра Николаева
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Ермолаев Николай Тимофеев
Мать: Фетиния Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бурцев Савватий Афанасиев
Отец ребёнка: Бурцев (Бундарев) Афанасей Андеев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Бурцева) Феодора Афанасьева
Отец ребёнка: Бурцев (Бундарев) Афанасей Андеев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Бурцев (Бундарев) Афанасей Андеев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Заичкин Василей Семенов
Смерть
Неизвестно