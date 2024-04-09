Бурцева (Ермолаева) Мавра Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцева (Ермолаева) Мавра Николаева

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Ермолаев Николай Тимофеев

Мать: Фетиния Иванова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заичкин Василей Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурцев (Бундарев) Афанасей Андеев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Бурцев Савватий Афанасиев

Отец ребёнка: Бурцев (Бундарев) Афанасей Андеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Бурцева) Феодора Афанасьева

Отец ребёнка: Бурцев (Бундарев) Афанасей Андеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бурцев Глеб Афанасиев

Отец ребёнка: Бурцев (Бундарев) Афанасей Андеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Заичкин Никита Васильев

Отец ребёнка: Заичкин Василей Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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