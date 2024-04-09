Фетиния Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Ермолаева) Васса Николаева
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Тимофеев
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Бурцева (Ермолаева) Мавра Николаева
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Тимофеев
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Семерина (Ермолаева) Агафия Николаева
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Тимофеев
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Тимофеев
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Тимофеев
Смерть
Неизвестно