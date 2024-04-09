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Фетиния Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Николай Тимофеев

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Ермолаева) Васса Николаева

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Тимофеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Бурцева (Ермолаева) Мавра Николаева

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Тимофеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Семерина (Ермолаева) Агафия Николаева

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Тимофеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ермолаев Иван Николаев

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Тимофеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ермолаев Никита Николаев

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Тимофеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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