Ермолаев Иван Николаев
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Ермолаев Николай Тимофеев
Мать: Фетиния Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1827
Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)
Рождение ребёнка
07.01.1829
Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)
Рождение ребёнка
07.10.1831
Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)
Рождение ребёнка
01.02.1834
Дочь: (Ермолаева) Анна Иванова
Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)
Рождение ребёнка
20.04.1836
Дочь: (Ермолаева) Елена Иванова
Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)
Рождение ребёнка
23.11.1843
Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)
Рождение ребёнка
09.08.1845
Дочь: (Ермолаева) Конкордия Иванова
Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)
Смерть
1849