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Ермолаев Иван Николаев

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1810

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Ермолаев Николай Тимофеев

Мать: Фетиния Иванова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Егорова (Никифорова)

Рождение ребёнка
04.02.1827

Сын: Ермолаев Сидор Иванов

Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.01.1829

Сын: Ермолаев Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ермолаев Филип Иванов

Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.10.1831

Сын: Ермолаев Логин Иванов

Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.02.1834

Дочь: (Ермолаева) Анна Иванова

Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.04.1836

Дочь: (Ермолаева) Елена Иванова

Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ермолаев Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.11.1843

Сын: Ермолаев Иаков Иванов

Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.08.1845

Дочь: (Ермолаева) Конкордия Иванова

Мать ребёнка: Федосия Егорова (Никифорова)

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1849
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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