Федосия Егорова (Никифорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосия Егорова (Никифорова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Иван Николаев

Рождение ребёнка
04.02.1827

Сын: Ермолаев Сидор Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.01.1829

Сын: Ермолаев Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ермолаев Филип Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.10.1831

Сын: Ермолаев Логин Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.02.1834

Дочь: (Ермолаева) Анна Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.04.1836

Дочь: (Ермолаева) Елена Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ермолаев Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.11.1843

Сын: Ермолаев Иаков Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.08.1845

Дочь: (Ермолаева) Конкордия Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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