Федосия Егорова (Никифорова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1827
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев
Рождение ребёнка
07.01.1829
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев
Рождение ребёнка
07.10.1831
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев
Рождение ребёнка
01.02.1834
Дочь: (Ермолаева) Анна Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев
Рождение ребёнка
20.04.1836
Дочь: (Ермолаева) Елена Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев
Рождение ребёнка
23.11.1843
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев
Рождение ребёнка
09.08.1845
Дочь: (Ермолаева) Конкордия Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Николаев
Смерть
Неизвестно