Бурцев (Бундарев) Афанасей Андеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцев (Бундарев) Афанасей Андеев

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурцева (Ермолаева) Мавра Николаева

Рождение ребёнка
1825

Сын: Бурцев Савватий Афанасиев

Мать ребёнка: Бурцева (Ермолаева) Мавра Николаева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Бурцева) Феодора Афанасьева

Мать ребёнка: Бурцева (Ермолаева) Мавра Николаева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бурцев Глеб Афанасиев

Мать ребёнка: Бурцева (Ермолаева) Мавра Николаева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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