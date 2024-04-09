Бурцев (Бундарев) Афанасей Андеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бурцев Савватий Афанасиев
Мать ребёнка: Бурцева (Ермолаева) Мавра Николаева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Бурцева) Феодора Афанасьева
Мать ребёнка: Бурцева (Ермолаева) Мавра Николаева
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Бурцева (Ермолаева) Мавра Николаева
Смерть
Неизвестно