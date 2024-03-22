Дружинина (Стерлядкина) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти21.02.1842 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
01.05.1833 ст.
Рождение ребёнка
31.05.1835 ст.
Дочь: Дружинина Юлия Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
03.09.1836 ст.
Дочь: Дружинина Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
06.04.1838 ст.
Дочь: Дружинина Хиония Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
30.05.1840 ст.
Сын: Дружинин Никтополион Петрович
Отец ребёнка: Дружинин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
05.09.1841 ст.
Дочь: Дружинина Таисия Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Пётр Михайлович
Смерть
21.02.1842 ст.