Дружинина (Стерлядкина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Стерлядкина) Мария Фёдоровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

21.02.1842 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Мать: Стерлядкина Анна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
01.05.1833 ст.

Муж: Дружинин Пётр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.05.1835 ст.

Дочь: Дружинина Юлия Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Пётр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.09.1836 ст.

Дочь: Дружинина Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Пётр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.04.1838 ст.

Дочь: Дружинина Хиония Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Пётр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.05.1840 ст.

Сын: Дружинин Никтополион Петрович

Отец ребёнка: Дружинин Пётр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.09.1841 ст.

Дочь: Дружинина Таисия Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Пётр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
21.02.1842 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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