Стерлядкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерлядкина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Дружинина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.08.1821 ст.

Дочь: Стерлядкина Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1824 ст.

Дочь: Коноплёва Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.05.1825 ст.

Сын: Стерлядкин Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.08.1826 ст.

Дочь: Стерлядкина Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.01.1828 ст.

Дочь: Стерлядкина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.04.1829 ст.

Сын: Стерлядкин Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.03.1831 ст.

Дочь: Стерлядкина Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.03.1831 ст.

Дочь: Стерлядкина Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коноплёва Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерлядкина Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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