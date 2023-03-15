Стерлядкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Дружинина Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич
Дочь: Стерлядкина Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич
Дочь: Коноплёва Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич
Сын: Стерлядкин Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич
Дочь: Стерлядкина Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич
Дочь: Стерлядкина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич
Сын: Стерлядкин Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич
Дочь: Стерлядкина Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич
Дочь: Стерлядкина Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич
Дочь: Коноплёва Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич
Дочь: Стерлядкина Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич