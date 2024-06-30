Германович Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти18.03.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Рухлевич (Германович) Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Германович Елена Иосифовна
Лошица, Слуцкий район, Минская область
Смерть
18.03.1960
Самара, Самара, Самарская область