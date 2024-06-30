Германович Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерманович Иван Федорович

Германович Иван Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

18.03.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Германович Елена Иосифовна

Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Рухлевич (Германович) Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Германович Елена Иосифовна

Лошица, Слуцкий район, Минская область
Смерть
18.03.1960
Самара, Самара, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.