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Рухлевич (Германович) Юлия Ивановна

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Место рождения

Лошица, Слуцкий район, Минская область

Дата рождения

1902 ст.

Дата смерти

01.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.

Отец: Германович Иван Федорович

Мать: Германович Елена Иосифовна

Лошица, Слуцкий район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Можаров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рухлевич Иван Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Рухлевич Григорий Иванович

Отец ребёнка: Рухлевич Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1925

Дочь: Пантелеева (Рухлевич) Валентина (Ванда) Ивановна

Отец ребёнка: Рухлевич Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1926

Дочь: Борисова (Рухлевич) Нина (Янина) Ивановна

Отец ребёнка: Рухлевич Иван Иванович

Арест
24.05.1929
58-6 УК РСФСР - агент польской разведки
Рождение ребёнка
20.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатов Владимир Матвеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1943

Сын: Можаров Георгий Иванович

Отец ребёнка: Можаров Иван

Смерть
01.03.1979
Самара, Самара, Самарская область
Реабилитация осужденного
31.03.1992

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