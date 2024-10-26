Рухлевич (Германович) Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1902 ст.
Дата смерти01.03.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Можаров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Рухлевич Григорий Иванович
Отец ребёнка: Рухлевич Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1925
Дочь: Пантелеева (Рухлевич) Валентина (Ванда) Ивановна
Отец ребёнка: Рухлевич Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1926
Дочь: Борисова (Рухлевич) Нина (Янина) Ивановна
Отец ребёнка: Рухлевич Иван Иванович
Арест
24.05.1929
58-6 УК РСФСР - агент польской разведки
Рождение ребёнка
20.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопатов Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
02.05.1943
Отец ребёнка: Можаров Иван
Смерть
01.03.1979
Реабилитация осужденного
31.03.1992