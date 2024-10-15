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Парфеняк Софроний Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфеняк (Велентей) Пелагея Артемьевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Парфеняк Устина Софониевна

Мать ребёнка: Парфеняк (Велентей) Пелагея Артемьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1807 ст.

Сын: Парфеняк Дионисий Софонович

Мать ребёнка: Парфеняк (Велентей) Пелагея Артемьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Парфеняк Зиновия Софониевна

Мать ребёнка: Парфеняк (Велентей) Пелагея Артемьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Нагорная (Парфеняк) Харитина Софониевна

Мать ребёнка: Парфеняк (Велентей) Пелагея Артемьевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
До 1830
Покровское, Чернігівська область

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