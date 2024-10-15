Парфеняк Софроний Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Парфеняк Устина Софониевна
Мать ребёнка: Парфеняк (Велентей) Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
03.10.1807 ст.
Сын: Парфеняк Дионисий Софонович
Мать ребёнка: Парфеняк (Велентей) Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Парфеняк Зиновия Софониевна
Мать ребёнка: Парфеняк (Велентей) Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Нагорная (Парфеняк) Харитина Софониевна
Мать ребёнка: Парфеняк (Велентей) Пелагея Артемьевна
Смерть
До 1830