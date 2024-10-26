Парфеняк (Велентей) Пелагея Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфеняк (Велентей) Пелагея Артемьевна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Велентей Артемий Иванович

Мать: Велентей Параскева Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфеняк Софроний Данилович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Парфеняк Устина Софониевна

Отец ребёнка: Парфеняк Софроний Данилович

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
09.04.1807 ст.
Покровское, Чернігівська область
Мария Романовна Конох
Рождение ребёнка
03.10.1807 ст.

Сын: Парфеняк Дионисий Софонович

Отец ребёнка: Парфеняк Софроний Данилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Парфеняк Зиновия Софониевна

Отец ребёнка: Парфеняк Софроний Данилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Нагорная (Парфеняк) Харитина Софониевна

Отец ребёнка: Парфеняк Софроний Данилович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1830

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