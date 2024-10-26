Парфеняк (Велентей) Пелагея Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Парфеняк Устина Софониевна
Отец ребёнка: Парфеняк Софроний Данилович
Восприемник
09.04.1807 ст.
Мария Романовна Конох
Рождение ребёнка
03.10.1807 ст.
Сын: Парфеняк Дионисий Софонович
Отец ребёнка: Парфеняк Софроний Данилович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Парфеняк Зиновия Софониевна
Отец ребёнка: Парфеняк Софроний Данилович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Нагорная (Парфеняк) Харитина Софониевна
Отец ребёнка: Парфеняк Софроний Данилович
Смерть
После 1830