Шибаева (Кондакова) Людмила Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибаева (Кондакова) Людмила Константиновна

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Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.07.1931

Дата смерти

24.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1931

Отец: Кондаков Константин Павлович

Мать: Кондакова Анна Степановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.11.1956

Сын: Шибаев Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Шибаев Василий Аркадьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.07.1958

Дочь: Яковлева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Шибаев Василий Аркадьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибаев Василий Аркадьевич

Смерть
24.09.2020
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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