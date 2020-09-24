Шибаева (Кондакова) Людмила Константиновна
Место рождения
Дата рождения08.07.1931
Дата смерти24.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1931
Рождение ребёнка
21.11.1956
Сын: Шибаев Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Шибаев Василий Аркадьевич
Рождение ребёнка
02.07.1958
Дочь: Яковлева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Шибаев Василий Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.2020
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область