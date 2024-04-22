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Кондаков Константин Павлович

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Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.11.1907 ст.

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1907 ст.

Отец: Кондаков Павел Васильевич

Мать: Кондакова Мария Михайловна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.07.1931

Дочь: Шибаева Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Кондакова Анна Степановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.09.1936

Дочь: Смирнова Нина Константиновна

Мать ребёнка: Кондакова Анна Степановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондакова Анна Степановна

Смерть
?.09.1942
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