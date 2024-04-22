Кондаков Константин Павлович
Место рождения
Дата рождения06.11.1907 ст.
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1907 ст.
Рождение ребёнка
08.07.1931
Дочь: Шибаева Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Кондакова Анна Степановна
Рождение ребёнка
06.09.1936
Дочь: Смирнова Нина Константиновна
Мать ребёнка: Кондакова Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1942