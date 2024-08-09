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Кондаков Павел Васильевич

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Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.01.1880 ст.

Дата смерти

19.11.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1880 ст.

Отец: Кондаков Василий Федорович

Мать: Кондакова (Филиппова) Наталья Фоминична

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
09.11.1905 ст.

Жена: Кондакова (Качалова) Мария Михайловна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.09.1906 ст.

Дочь: Кириллова (Кондакова) Поликсения Павловна

Мать ребёнка: Кондакова (Качалова) Мария Михайловна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.11.1907 ст.

Сын: Кондаков Константин Павлович

Мать ребёнка: Кондакова (Качалова) Мария Михайловна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.07.1909 ст.

Сын: Кондаков Леонид Павлович

Мать ребёнка: Кондакова (Качалова) Мария Михайловна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
от поноса
Смерть
19.11.1940
Москва, город федерального значения Москва

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