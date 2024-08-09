Кондаков Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1880 ст.
Дата смерти19.11.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1880 ст.
Бракосочетание
09.11.1905 ст.
Рождение ребёнка
19.09.1906 ст.
Дочь: Кириллова (Кондакова) Поликсения Павловна
Мать ребёнка: Кондакова (Качалова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
06.11.1907 ст.
Сын: Кондаков Константин Павлович
Мать ребёнка: Кондакова (Качалова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
23.07.1909 ст.
Мать ребёнка: Кондакова (Качалова) Мария Михайловна
от поноса
Смерть
19.11.1940
Москва, город федерального значения Москва