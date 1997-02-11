Кириллова (Кондакова) Поликсения Павловна
Место рождения
Дата рождения19.09.1906 ст.
Дата смерти11.02.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1906 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Ольга Корниловна
Отец ребёнка: Кириллов Корнелий Николаевич
Бракосочетание
30.01.1924
Рождение ребёнка
23.12.1924
Дочь: Разумова (Кириллова) Анастасия Корниловна
Отец ребёнка: Кириллов Корнелий Николаевич
Рождение ребёнка
09.02.1938
Сын: Кириллов Владимир Корнилович
Отец ребёнка: Кириллов Корнелий Николаевич
Смерть
11.02.1997
Аристово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область