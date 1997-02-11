Кириллова (Кондакова) Поликсения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Кондакова) Поликсения Павловна

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Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.09.1906 ст.

Дата смерти

11.02.1997

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1906 ст.

Отец: Кондаков Павел Васильевич

Мать: Кондакова (Качалова) Мария Михайловна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Ольга Корниловна

Отец ребёнка: Кириллов Корнелий Николаевич

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
30.01.1924

Муж: Кириллов Корнелий Николаевич

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1924

Дочь: Разумова (Кириллова) Анастасия Корниловна

Отец ребёнка: Кириллов Корнелий Николаевич

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1938

Сын: Кириллов Владимир Корнилович

Отец ребёнка: Кириллов Корнелий Николаевич

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
11.02.1997
Аристово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

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