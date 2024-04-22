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Шибаев Василий Аркадьевич

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Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.12.1931

Дата смерти

25.11.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1931

Отец: Шибаев Аркадий Иванович

Мать: Шибаева Нина Васильевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.11.1956

Сын: Шибаев Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Шибаева Людмила Константиновна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.07.1958

Дочь: Яковлева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Шибаева Людмила Константиновна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шибаева Людмила Константиновна

Смерть
25.11.1916
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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