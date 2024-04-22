Шибаев Василий Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1931
Дата смерти25.11.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1931
Отец: Шибаев Аркадий Иванович
Мать: Шибаева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
21.11.1956
Сын: Шибаев Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Шибаева Людмила Константиновна
Рождение ребёнка
02.07.1958
Дочь: Яковлева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Шибаева Людмила Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1916
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область