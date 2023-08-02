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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1944
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Корсунов ?
Отец ребёнка: Корсунов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: (Корсунова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Корсунов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно