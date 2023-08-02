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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1918 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1944

Муж: Корсунов Иван Александрович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Корсунов ?

Отец ребёнка: Корсунов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: (Корсунова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Корсунов Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

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