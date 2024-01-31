Сычева (Мадаева) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Мадаева) Ольга Сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.04.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1893

Отец: Мадаев Сергей Семенович

Мать: Мадаева (Серебренникова) Варвара Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.02.1916

Муж: Сычев Петр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Старший адъютант штаба 1-ой гренадерской дивизии штабс-капитан Петр Петров Сычев, православнаго вероисповедания, первым браком. Окончившая высшие женские курсы Ольга Сергеевна Мадаева, православнаго в... Показать все
Смерть
Неизвестно

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