Сычева (Мадаева) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1893
Бракосочетание
08.02.1916
Муж: Сычев Петр Петрович
Старший адъютант штаба 1-ой гренадерской дивизии штабс-капитан Петр Петров Сычев, православнаго вероисповедания, первым браком. Окончившая высшие женские курсы Ольга Сергеевна Мадаева, православнаго в... Показать все
Смерть
Неизвестно