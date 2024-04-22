Скоробогатько Пантелеймон Андреевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1902 ст.
Рождение ребёнка
21.07.1930
Дочь: Скоробогатько Виктория Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Скоробогатько Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
21.08.1933
Сын: Скоробогатько Владимир Пантелеймонович
Мать ребёнка: Скоробогатько Евдокия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно