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Скоробогатько Пантелеймон Андреевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

31.07.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1902 ст.

Отец: Скоробогатько Андрей Евсеевич

Мать: Скоробогатько Акулина Владимировна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1930

Дочь: Скоробогатько Виктория Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Скоробогатько Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
21.08.1933

Сын: Скоробогатько Владимир Пантелеймонович

Мать ребёнка: Скоробогатько Евдокия Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатько Евдокия Трофимовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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