Скоробогатько (Зеркаль) Акулина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько (Зеркаль) Акулина Владимировна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.02.1897 ст.

Сын: Скоробогатько Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Скоробогатько Андрей Евсеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.07.1902 ст.

Сын: Скоробогатько Пантелеймон Андреевич

Отец ребёнка: Скоробогатько Андрей Евсеевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Андрей Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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