Скоробогатько (Зеркаль) Акулина Владимировна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
15.02.1897 ст.
Сын: Скоробогатько Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Скоробогатько Андрей Евсеевич
Рождение ребёнка
31.07.1902 ст.
Сын: Скоробогатько Пантелеймон Андреевич
Отец ребёнка: Скоробогатько Андрей Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно