Скоробогатько (Скиба) Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько (Скиба) Евдокия Трофимовна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

03.03.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1896 ст.

Отец: Скиба Трофим Пантелеймонович

Мать: Скиба Христина Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1930

Дочь: Скоробогатько Виктория Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Скоробогатько Пантелеймон Андреевич

Рождение ребёнка
21.08.1933

Сын: Скоробогатько Владимир Пантелеймонович

Отец ребёнка: Скоробогатько Пантелеймон Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Пантелеймон Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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