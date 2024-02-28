Скоробогатько (Скиба) Евдокия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения03.03.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1896 ст.
Рождение ребёнка
21.07.1930
Дочь: Скоробогатько Виктория Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Скоробогатько Пантелеймон Андреевич
Рождение ребёнка
21.08.1933
Сын: Скоробогатько Владимир Пантелеймонович
Отец ребёнка: Скоробогатько Пантелеймон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно