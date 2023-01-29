Тимофеева Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Витальевич
Рождение ребёнка
06.08.1972
Дочь: Шацова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Витальевич
Смерть
Неизвестно