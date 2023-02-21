Тимофеев Владимир Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Владимир Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1972

Дочь: Шацова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Тимофеева Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Тимофеева Людмила Федоровна

Смерть
Неизвестно
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