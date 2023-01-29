Шацова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1972

Отец: Тимофеев Владимир Витальевич

Мать: Тимофеева Людмила Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.1997

Дочь: Шацова Алина Кирилловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.04.2004

Дочь: Шацова Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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