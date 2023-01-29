Шацова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1972
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1997
Дочь: Шацова Алина Кирилловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.2004
Дочь: Шацова Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности