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Свиридов Михаил Захаров

Место рождения

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.07.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова (Федорова) Прасковья Гаврилова

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: (Свиридова) Гликерия Михайлова

Мать ребёнка: Свиридова (Федорова) Прасковья Гаврилова

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1850 ст.

Дочь: (Свиридова) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Свиридова (Федорова) Прасковья Гаврилова

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Свиридов Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Свиридова (Федорова) Прасковья Гаврилова

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: (Свиридова) Федосья Михайлова

Мать ребёнка: Свиридова (Федорова) Прасковья Гаврилова

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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