Свиридов Михаил Захаров
Место рождения
Дата рождения05.07.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: (Свиридова) Гликерия Михайлова
Мать ребёнка: Свиридова (Федорова) Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
01.02.1850 ст.
Дочь: (Свиридова) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Свиридова (Федорова) Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Свиридов Тимофей Михайлов
Мать ребёнка: Свиридова (Федорова) Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: (Свиридова) Федосья Михайлова
Мать ребёнка: Свиридова (Федорова) Прасковья Гаврилова
Смерть
Неизвестно