Свиридова (Федорова) Прасковья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: (Свиридова) Гликерия Михайлова
Отец ребёнка: Свиридов Михаил Захаров
Рождение ребёнка
01.02.1850 ст.
Дочь: (Свиридова) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Свиридов Михаил Захаров
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Свиридов Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Свиридов Михаил Захаров
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: (Свиридова) Федосья Михайлова
Отец ребёнка: Свиридов Михаил Захаров
Смерть
Неизвестно