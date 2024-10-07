Свиридова (Федорова) Прасковья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Федорова) Прасковья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Михаил Захаров

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: (Свиридова) Гликерия Михайлова

Отец ребёнка: Свиридов Михаил Захаров

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1850 ст.

Дочь: (Свиридова) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Свиридов Михаил Захаров

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Свиридов Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Свиридов Михаил Захаров

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: (Свиридова) Федосья Михайлова

Отец ребёнка: Свиридов Михаил Захаров

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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