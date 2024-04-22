Евреинов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евреинов Михаил Иванович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.02.1850

Дата смерти

19.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1850

Отец: Евреинов Иван Михайлович

Мать: Евреинова Варвара Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1882

Жена: Евреинова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
20.11.1883

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Евреинова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.07.1886

Сын: Евреинов Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Евреинова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.02.1888

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Евреинова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.01.1890

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Евреинова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.07.1894

Сын: Евреинов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Евреинова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
19.12.1908
Москва, город федерального значения Москва
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