Евреинов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения13.02.1850
Дата смерти19.12.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1850
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
20.11.1883
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Евреинова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
13.07.1886
Сын: Евреинов Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Евреинова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
27.02.1888
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Евреинова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
04.01.1890
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Евреинова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
20.07.1894
Сын: Евреинов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Евреинова Мария Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
19.12.1908