Евреинова (Евреинова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
20.11.1883
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1886
Сын: Евреинов Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1888
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1890
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1894
Сын: Евреинов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1915