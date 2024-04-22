Евреинова (Евреинова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евреинова (Евреинова) Мария Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1865

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1882

Муж: Евреинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1883

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.07.1886

Сын: Евреинов Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.02.1888

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.01.1890

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.07.1894

Сын: Евреинов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1915
Москва, город федерального значения Москва
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