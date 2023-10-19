Евреинова (Витовская) Варвара Степановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1844
Рождение ребёнка
05.02.1845
Дочь: Баринова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Евреинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.02.1850
Отец ребёнка: Евреинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
30.11.1851
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Евреинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.06.1854
Сын: Евреинов Николай Иванович
Отец ребёнка: Евреинов Иван Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1880