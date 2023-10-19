Евреинова (Витовская) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евреинова (Витовская) Варвара Степановна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1844

Муж: Евреинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
05.02.1845

Дочь: Баринова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Евреинов Иван Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.02.1850

Сын: Евреинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Евреинов Иван Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.11.1851

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Евреинов Иван Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.06.1854

Сын: Евреинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Евреинов Иван Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1880
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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