Баринова (Евреинова) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.02.1845
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1845
Рождение ребёнка
1870
Сын: Баринов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Баринов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1878
Дочь: Maria Nikolaevna
Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1905