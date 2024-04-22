Баринова (Евреинова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова (Евреинова) Варвара Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.02.1845

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1845

Отец: Евреинов Иван Михайлович

Мать: Евреинова Варвара Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1870

Сын: Баринов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1871

Сын: Баринов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1878

Дочь: Maria Nikolaevna

Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1905
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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