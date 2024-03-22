Флейшман Самуил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1906
Дочь: Флейшман Мария Самуиловна
Мать ребёнка: Флейшман Рахил Моисеевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Флейшман Броня Самуиловна
Мать ребёнка: Флейшман Рахил Моисеевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Флейшман Борис Самуилович
Мать ребёнка: Флейшман Рахил Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Флейшман Рахил Моисеевна
Смерть
Неизвестно