Флейшман Рахил Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флейшман Рахил Моисеевна

Место рождения

Тучин, Рівненська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тучин, Рівненська область
Рождение ребёнка
15.07.1906

Дочь: Флейшман Мария Самуиловна

Отец ребёнка: Флейшман Самуил

Тучин, Рівненська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Флейшман Броня Самуиловна

Отец ребёнка: Флейшман Самуил

Тучин, Рівненська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Флейшман Борис Самуилович

Отец ребёнка: Флейшман Самуил

Тучин, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флейшман Самуил

Смерть
Неизвестно
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