Трубецкая (Оболенская) Александра Княжна Владимировна
Место рожденияг. Москва, Российская Империя
Дата рождения27.10.1861
Дата смерти14.12.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1861
г. Москва, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1887
Дочь: Ламздорф-Галаган (Трубецкая) Софья
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Князь Николаевич
г. Москва, Российская Империя
Смерть
14.12.1939