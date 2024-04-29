Трубецкая (Оболенская) Александра Княжна Владимировна 27.10.1861 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТрубецкая (Оболенская) Александра Княжна Владимировна

Трубецкая (Оболенская) Александра Княжна Владимировна

avatar

Место рождения

г. Москва, Российская Империя

Дата рождения

27.10.1861

Дата смерти

14.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1861

Отец: Оболенский Владимир Андреевич

Мать: Рахманова (Миллер) Софья Ивановна

г. Москва, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецкой Пётр Князь Николаевич

Рождение ребёнка
14.03.1887

Дочь: Ламздорф-Галаган (Трубецкая) Софья

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Князь Николаевич

г. Москва, Российская Империя
Смерть
14.12.1939

Мы используем куки для улучшения работы сайта.