Трубецкой Пётр Князь Николаевич
Место рожденияг. Москва, Российская Империя
Дата рождения05.10.1858
Дата смерти04.10.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Москва, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1887
Дочь: Ламздорф-Галаган (Трубецкая) Софья
Мать ребёнка: Трубецкая (Оболенская) Александра Княжна Владимировна
г. Москва, Российская Империя
Смерть
04.10.1911
г. Новочеркасск, Российская империя