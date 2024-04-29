Трубецкой Пётр Князь Николаевич 05.10.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трубецкой Пётр Князь Николаевич

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Место рождения

г. Москва, Российская Империя

Дата рождения

05.10.1858

Дата смерти

04.10.1911

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Москва, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубецкая (Оболенская) Александра Княжна Владимировна

Рождение ребёнка
14.03.1887

Дочь: Ламздорф-Галаган (Трубецкая) Софья

Мать ребёнка: Трубецкая (Оболенская) Александра Княжна Владимировна

г. Москва, Российская Империя
Смерть
04.10.1911
г. Новочеркасск, Российская империя

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