Рахманова (Миллер) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Трубецкая (Оболенская) Прасковья Владимировна
Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
27.10.1861
Дочь: Трубецкая (Оболенская) Александра Княжна Владимировна
Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич
г. Москва, Российская Империя
Смерть
1869