Рахманова (Миллер) Софья Ивановна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рахманова (Миллер) Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1857

Муж: Оболенский Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Трубецкая (Оболенская) Прасковья Владимировна

Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
27.10.1861

Дочь: Трубецкая (Оболенская) Александра Княжна Владимировна

Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич

г. Москва, Российская Империя
Смерть
1869

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