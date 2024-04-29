Оболенский Владимир Андреевич 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенский Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Оболенский Андрей Князь Петрович

Мать: (Гагарина) Софья Княжна Павловна

Бракосочетание
1857

Жена: Рахманова (Миллер) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Трубецкая (Оболенская) Прасковья Владимировна

Мать ребёнка: Рахманова (Миллер) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1861

Дочь: Трубецкая (Оболенская) Александра Княжна Владимировна

Мать ребёнка: Рахманова (Миллер) Софья Ивановна

г. Москва, Российская Империя
Смерть
1877

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