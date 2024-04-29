Оболенский Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Трубецкая (Оболенская) Прасковья Владимировна
Мать ребёнка: Рахманова (Миллер) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1861
Дочь: Трубецкая (Оболенская) Александра Княжна Владимировна
Мать ребёнка: Рахманова (Миллер) Софья Ивановна
г. Москва, Российская Империя
Смерть
1877