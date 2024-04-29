(Гагарина) Софья Княжна Павловна 05.09.1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гагарина) Софья Княжна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1785

Дата смерти

19.11.1860

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1785

Отец: Гагарин Павел Князь Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
31.07.1804

Муж: Оболенский Андрей Князь Петрович

г. Вена
Рождение ребёнка
25.02.1808

Сын: Оболенский Павел Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Давыдова (Оболенская) София Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1811

Сын: Оболенский Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович

г. Нижний Новгород, Российская Империя
Рождение ребёнка
1814

Сын: Оболенский Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Оболенская) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Оболенская) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1818

Сын: Оболенский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1820

Сын: Оболенский Иродион Князь Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1822

Сын: Оболенский Николай Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Оболенский Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Оболенская) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович

Смерть
19.11.1860
Похороны
Неизвестно
Некрополь Донского монастыря, г. Москва

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