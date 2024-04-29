(Гагарина) Софья Княжна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1785
Дата смерти19.11.1860
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Гагарин Павел Князь Сергеевич
Мать: не указана
Сын: Оболенский Павел Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович
Дочь: Давыдова (Оболенская) София Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович
Сын: Оболенский Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович
Дочь: Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович
Сын: Оболенский Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович
Дочь: (Оболенская) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович
Дочь: (Оболенская) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович
Сын: Оболенский Василий Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович
Сын: Оболенский Иродион Князь Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович
Сын: Оболенский Николай Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович
Сын: Оболенский Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович
Дочь: (Оболенская) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Князь Петрович