Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна
Место рожденияг. Нижний Новгород, Российская Империя
Дата рождения1812
Дата смерти1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
г. Нижний Новгород, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Озерова) София Сергеевна
Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Озерова) Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Вельяминов (Озерова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович
Смерть
1901
Царское Село, Российская Империя