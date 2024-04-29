Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна

Место рождения

г. Нижний Новгород, Российская Империя

Дата рождения

1812

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Оболенский Андрей Князь Петрович

Мать: (Гагарина) Софья Княжна Павловна

г. Нижний Новгород, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озеров Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Озерова) София Сергеевна

Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Озерова) Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Вельяминов (Озерова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович

Смерть
1901
Царское Село, Российская Империя

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