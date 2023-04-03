Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарьин Ефим
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Захарьина) Александра
Отец ребёнка: Захарьин Ефим
Рождение ребёнка
1847
Сын: Захарьин Феодор
Отец ребёнка: Захарьин Ефим
Смерть
Неизвестно