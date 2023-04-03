Захарьин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

04.05.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Захарьин Евдоким

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1847

Сын: Захарьин Феодор

Мать ребёнка: Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
04.05.1850
Причина смерти: убит в бою | ГАКК
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