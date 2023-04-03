Захарьин Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти04.05.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Захарьин Евдоким
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1847
Сын: Захарьин Феодор
Мать ребёнка: Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
04.05.1850
Причина смерти: убит в бою | ГАКК